中職》經典賽過後 羅國龍、王鏡銘都加薪

羅國龍。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅今天公佈部分球員調薪結果，羅國龍、王鏡銘及廖文揚因為投打表現突出，而獲得球團加薪肯定，其中又以羅國龍加薪幅度71%最高。

羅國龍上季攻守成績躍進，安打、打點、全壘打及打擊率等都寫下個人新高，並拿下個人生涯第一座外野金手套獎，攻守都有亮眼表現，因此球團幫他加薪10萬，月薪達24萬，加薪71%。

投手王鏡銘上季拿下2勝3敗、7次中繼成功及6次救援成功，防禦率3.49，成為獅隊倚重的投手之一，本季月薪達31萬，加薪6萬，漲幅24%。

去年先發表現突出的廖文揚，拿下6勝5敗，還寫下中職久違的本土投手完投勝紀錄，也獲得球團加薪2.5萬，月薪達21.5萬，加薪13%。

王鏡銘。（資料照，記者林正堃攝）

廖文揚。（資料照，記者黃志源攝）