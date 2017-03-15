中職》超出60人上限 中信兄弟移出李吳永衡

兄弟今決定將19歲投手李吳永衡移出60人名單。（中信兄弟提供）

〔記者倪婉君／台北報導〕中信兄弟以月薪6萬簽下洪宸宇後，註冊人數將超過60人上限，今天決定將19歲新秀投手李吳永衡移出名單，讓他今年先在二軍磨練。

兄弟在去年底戰力測試會結束後，邀請遭桃猿釋出的洪宸宇參與春訓，昨天也已確定簽約，期盼這位左投能成為本季牛棚重要戰力。

只是兄弟在2月24日提出註冊名單時，就已註冊57名本土球員，加上3名洋將註冊後，就達到60人上限。因此在評估後，兄弟今天決定將李吳永衡移出 60 人名單，讓他今年先在二軍出賽磨練。

19歲的李吳永衡是兄弟去年季中選秀第8指名選進，畢業於高苑工商，在教練團評估後，決定讓他先適應職棒生活，之後再重返60人名單為球隊效力。