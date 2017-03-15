NBA》復原狀況良好 杜蘭特：完全好了再上
2017/03/15 19:56
杜蘭特（資料照，美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）先前比賽時不慎弄傷膝蓋，不過經過兩週的休養後，目前復原狀況良好，但杜蘭特表示，希望能確定完全康復再回歸場上。
「我感覺很棒，我能做一些正常的事，像是上下樓梯，還有開車。」杜蘭特幾天前還只能從椅子上投籃，今日他卻站在勇士主場上，進行定點投籃練習，雖然目前沒有明確的回歸時間，但可以看出已經有顯著的進步。
杜蘭特對於自己的恢復感到開心，但他也坦言，在復健過程中必須更小心謹慎，以免操之過急反而讓傷勢更嚴重。「當我回歸的時候，我希望我是完全康復的，我想要做一些我平常就能做的事。」
杜蘭特將在兩週後重新評估傷勢，屆時才能確定他能否在季後賽時回歸球場。勇士教練柯爾（Steve Kerr）則表示，不會催促杜蘭特回歸，也相信防護員會讓他恢復健康。
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