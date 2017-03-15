經典賽》投手天天上的制度漏洞 洋基主帥有意見

吉拉迪。（資料照，USA Today Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕經典賽正如火如荼進行，雖然事先已針對投手設立保護規則，但仍有大聯盟球團對於投手使用感到不滿，今天洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）也提出他的看法。

吉拉迪表示，就他本人而言，他也是這項賽會的球迷，他不認為經典賽有需要被取消，但確實有些制度需要改善，尤其是投手的保護規範。

「我們最在乎的是投手部分，必須確保他們都能夠慢慢來」吉拉迪表示，作為總教練，當然不希望看到自己的投手太頻繁出賽，造成受傷風險，先前大都會球團就對於自家終結者法米利亞（Jeurys Familia）在預賽中頻繁登板，而表達不滿。

為保護投手，目前經典賽規定，首輪比賽投手最多僅能投65球，下一階段增加到80球，準決賽和決賽為95球，且投手投滿50球以上，必須休息4天，滿30球以上需休息1天；連續兩天出賽雖均未滿30球，也要休息1天。

吉拉迪補充，這些規定仍有可能產生問題，希望大聯盟能針對賽程安排及投手使用上，有更詳盡的規範，「你當然不希望你的球員連兩天登板，但若隨著比賽出現延長或是加賽，而當下能使用的投手又有限，就會衍生出很多艱困的情況。」