經典賽》投手天天上的制度漏洞 洋基主帥有意見
2017/03/15 18:10
吉拉迪。（資料照，USA Today Sports）
〔記者粘藐云／綜合報導〕經典賽正如火如荼進行，雖然事先已針對投手設立保護規則，但仍有大聯盟球團對於投手使用感到不滿，今天洋基總教練吉拉迪（Joe Girardi）也提出他的看法。
吉拉迪表示，就他本人而言，他也是這項賽會的球迷，他不認為經典賽有需要被取消，但確實有些制度需要改善，尤其是投手的保護規範。
「我們最在乎的是投手部分，必須確保他們都能夠慢慢來」吉拉迪表示，作為總教練，當然不希望看到自己的投手太頻繁出賽，造成受傷風險，先前大都會球團就對於自家終結者法米利亞（Jeurys Familia）在預賽中頻繁登板，而表達不滿。
為保護投手，目前經典賽規定，首輪比賽投手最多僅能投65球，下一階段增加到80球，準決賽和決賽為95球，且投手投滿50球以上，必須休息4天，滿30球以上需休息1天；連續兩天出賽雖均未滿30球，也要休息1天。
吉拉迪補充，這些規定仍有可能產生問題，希望大聯盟能針對賽程安排及投手使用上，有更詳盡的規範，「你當然不希望你的球員連兩天登板，但若隨著比賽出現延長或是加賽，而當下能使用的投手又有限，就會衍生出很多艱困的情況。」
相關新聞
- 經典賽》荷1壘手開轟 男球迷「雞雞」慘遭狙擊
- 經典賽Live》4強晉級之戰 以色列 VS 日本
- 經典賽》棒壇內鬥不休 球員工會打破沉默提3建議
- 經典賽》這一棒粉碎希望 古巴投手挨轟後難過拭淚（影音）
- 經典賽》紅雀有沒有勸退？ 莫里納霸氣回應（影音）
推薦新聞
-
中職》許聖杰確定接獅首席教練 「甘苦二人組」拚戰績2017/03/15 19:12
-
中職》王力宏、范瑋琪來開球 富邦悍將推「核彈級」開幕戰2017/03/15 18:31
-
NBA》厭倦公牛教頭？朗度：想找直率的教練2017/03/15 18:07
-
NBA》厄文挑戰賽高手雲集 「寶島一哥」旗開得勝2017/03/15 15:43
-
NBA》不輕言退休 老飛人卡特：下季還要打2017/03/15 15:17