NBA》去年苦練有成 林書豪這項數據大躍進
2017/03/15 18:10
林書豪本季的三分球把握性較以往提升不少。（USA Today Sports）
〔記者陳人齊／綜合報導〕林書豪本季頻受傷勢困擾，難以帶領籃網打出好表現，但從他目前的22場出賽中，仍可看出林書豪本季的表現要比以往進步。
去年暑假林書豪將訓練重點放在投籃，不但修正以往的投籃姿勢，還把目標放在提升三分球命中率，今年球季雖然出賽數不多，但在有限的樣本內，仍可看出林書豪的投籃把握度要比以往提升許多。
本季至今出賽22場，林書豪的三分球命中率來到生涯新高的3成89，這個成績可排在聯盟第41位，與馬刺老將吉諾比利（Manu Ginobili）、騎士「Uncle Drew」厄文（Kyrie Irving）平起平坐，無奈出賽數太少，尚不能列入正式排行。
適應新的投籃姿勢後，林書豪的2分球命中率來到5成，整體命中率達到4成57，皆是生涯新高，已是籃網陣中不可或缺的射手之一，而他今天對雷霆又投進2顆三分球，寫下連續10場命中三分球的生涯新高，例行賽還剩16場，林書豪還有機會將三分球命中率提升到4成大關。
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