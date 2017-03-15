NBA》復原進度超前 洛夫可望3月底復出
2017/03/15 22:05
洛夫（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士球員「愛神」洛夫（Kevin Love）先前因左膝手術，已經缺席近一個月，不過根據騎士總管葛瑞芬（David Griffin）消息，洛夫將會在騎士接下來的客場之旅回歸球場。
「我們會讓洛夫邁向下一步，我們預計他會在客場之旅中復出。」騎士將在台灣時間3/19開始進行四場的客場之旅，分別對上快艇、湖人、金塊以及黃蜂，葛瑞芬表示，洛夫有機會在這段期間中復出。
洛夫在2月中進行左膝手術後，已經缺席13場比賽，當時球團預估他將要休息6週的時間，不過洛夫復原狀況良好，今日他還貼出球衣的照片，洛夫也開始進行3對3的練習，看來復出的日子不遠了。
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