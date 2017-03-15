中職》王力宏、范瑋琪來開球 富邦悍將推「核彈級」開幕戰

王力宏將擔任開幕戰開球嘉賓。（富邦悍將提供）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將在3月25日當天於新莊棒球場迎戰中信兄弟，當天不僅是年度開幕戰，也是富邦接手犀牛後的隊史首戰，屆時將邀請天王王力宏，擔任隊史首位開球貴賓，26日還有女神「范范」范瑋琪接力登板。

王力宏過去曾表示，兒時在美國曾加入棒球隊，最愛的運動就是棒球，這次將圓夢站上投手丘，也把自己的開球處女秀獻給富邦悍將。

至於成為富邦悍將隊史首位開球女神范瑋琪，將會和丈夫「黑人」陳建州，一同帶著最近人氣話題十足的雙胞胎兒子「飛飛」、「翔翔」，到現場為悍將應援。

范瑋琪將擔任開幕周開球嘉賓。（富邦悍將提供）