經典賽》被封世界最強捕手 抓盜壘只需1.87秒（影音）

〔體育中心/綜合報導〕波多黎各鐵捕莫里納(Yadier Molina)今天攻守俱佳,不但敲出全壘打,守備上也有佳作,在第8局以精準傳球刺殺多明尼加重砲克魯茲(Nelson Cruz)的盜壘,被大聯盟官網封為全世界最強捕手。

根據大聯盟官網《Statcast™》資料顯示,莫里納這記完美刺殺只花了1.87秒,這個傳球成績在去年可排在全大聯盟第18名,而聯盟的平均值則是2.01秒,難怪年輕二壘手巴耶茲(Javier Baez)能夠帥氣的完成不看人刺殺。

34歲的莫里納是經典賽波多黎各隊的四朝元老,本屆他依舊寶刀未老,累積13打數5安打,另有2發全壘打的優質表現,也難怪會被大聯盟官網封為本屆經典賽的最強捕手。

