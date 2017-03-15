經典賽》被封世界最強捕手 抓盜壘只需1.87秒（影音）

〔體育中心／綜合報導〕波多黎各鐵捕莫里納（Yadier Molina）今天攻守俱佳，不但敲出全壘打，守備上也有佳作，在第8局以精準傳球刺殺多明尼加重砲克魯茲（Nelson Cruz）的盜壘，被大聯盟官網封為全世界最強捕手。

根據大聯盟官網《Statcast™》資料顯示，莫里納這記完美刺殺只花了1.87秒，這個傳球成績在去年可排在全大聯盟第18名，而聯盟的平均值則是2.01秒，難怪年輕二壘手巴耶茲（Javier Baez）能夠帥氣的完成不看人刺殺。

34歲的莫里納是經典賽波多黎各隊的四朝元老，本屆他依舊寶刀未老，累積13打數5安打，另有2發全壘打的優質表現，也難怪會被大聯盟官網封為本屆經典賽的最強捕手。

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