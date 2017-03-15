中職》許聖杰確定接獅首席教練 「甘苦二人組」拚戰績

許聖杰（資料照，記者石毓琪攝）

〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅隊搞定薪事後，教練團也改組底定，「苦瓜」許聖杰正式接下首席教練，要擔任代總教練黃甘霖的得力助手，也讓昔日「甘苦二人組」再現。

獅隊今天公布羅國龍、王鏡銘和廖文揚的薪事後，全隊薪水都已搞定，領隊蘇泰安表示所有加薪球員的薪水都已公布，不會再有下一波公布名單。

在教練團方面，獅隊去年底就已宣布由黃甘霖接掌兵符，但當時首席教練一職暫時懸缺，直到近日才確定由許聖杰出任。蘇泰安表示，球隊內部在日前已進行人事布達，也向聯盟報備過首席教練由許聖杰接下。

41歲的許聖杰原本擔任內野守備教練，如今正式成為老搭檔黃甘霖的最佳軍師。兩人早在新民商工青棒時期就因各自外號，合稱「甘苦二人組」，如今要在獅隊重現絕佳默契，也希望合力帶出佳績。