中職》許聖杰確定接獅首席教練 「甘苦二人組」拚戰績
2017/03/15 19:12
許聖杰（資料照，記者石毓琪攝）
〔記者倪婉君／台北報導〕統一獅隊搞定薪事後，教練團也改組底定，「苦瓜」許聖杰正式接下首席教練，要擔任代總教練黃甘霖的得力助手，也讓昔日「甘苦二人組」再現。
獅隊今天公布羅國龍、王鏡銘和廖文揚的薪事後，全隊薪水都已搞定，領隊蘇泰安表示所有加薪球員的薪水都已公布，不會再有下一波公布名單。
在教練團方面，獅隊去年底就已宣布由黃甘霖接掌兵符，但當時首席教練一職暫時懸缺，直到近日才確定由許聖杰出任。蘇泰安表示，球隊內部在日前已進行人事布達，也向聯盟報備過首席教練由許聖杰接下。
41歲的許聖杰原本擔任內野守備教練，如今正式成為老搭檔黃甘霖的最佳軍師。兩人早在新民商工青棒時期就因各自外號，合稱「甘苦二人組」，如今要在獅隊重現絕佳默契，也希望合力帶出佳績。
相關新聞
- 中職》王力宏、范瑋琪來開球 富邦悍將推「核彈級」開幕戰
- 中職》超出60人上限 中信兄弟移出李吳永衡
- 中職》鄭鎧文開轟4打點 統一公辦熱身賽首戰退兄弟
- 中職》經典賽過後 羅國龍、王鏡銘都加薪
- 中職》補強牛棚左投 中信兄弟簽洪宸宇
推薦新聞
-
NBA》搶籃板大腿挫傷 波辛傑斯：不嚴重 （影音）2017/03/15 17:14
-
中職》經典賽過後 羅國龍、王鏡銘都加薪2017/03/15 17:13
-
經典賽》這一棒粉碎希望 古巴投手挨轟後難過拭淚（影音）2017/03/15 16:42
-
NBA》湖人季末練小將 俄羅斯中鋒恐難有上場機會2017/03/15 15:30
-
NBA》不輕言退休 老飛人卡特：下季還要打2017/03/15 15:17