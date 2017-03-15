WSBL》陳晏宇末節13分 電信再度逆轉台元晉冠軍戰

台元女籃吳盈潔（左）（籃協提供）

〔記者林宗偉／新北報導〕第12季WSBL季後賽首輪今晚在板橋體育館續戰，已經聽牌的中華電信，重演上一場比賽拉尾盤戲碼，終場66：65逆轉台元，成功自第9季後再度闖進冠軍賽。

前役飲恨輸球的台元，今開賽就來勢洶洶，首節結束時以21：14領先不少，次節雖一度遭到電信反撲成功，上半場結束仍以31：25保有優勢。

不過電信易籃後持續糾纏，第3節終了時以38：42緊咬，果然又成功讓前一場比賽逆轉的戲碼重演，在陳晏宇單節包辦13分挹注下，於末節克服最多9分的落後，一舉拿下勝利。

電信以陳晏宇拿下21分、11籃板表現最佳。台元以吳盈潔砍下20分手感最火燙。

電信女籃陳晏宇上籃（籃協提供）