WSBL》陳晏宇末節13分 電信再度逆轉台元晉冠軍戰
2017/03/15 19:54
台元女籃吳盈潔（左）（籃協提供）
〔記者林宗偉／新北報導〕第12季WSBL季後賽首輪今晚在板橋體育館續戰，已經聽牌的中華電信，重演上一場比賽拉尾盤戲碼，終場66：65逆轉台元，成功自第9季後再度闖進冠軍賽。
前役飲恨輸球的台元，今開賽就來勢洶洶，首節結束時以21：14領先不少，次節雖一度遭到電信反撲成功，上半場結束仍以31：25保有優勢。
不過電信易籃後持續糾纏，第3節終了時以38：42緊咬，果然又成功讓前一場比賽逆轉的戲碼重演，在陳晏宇單節包辦13分挹注下，於末節克服最多9分的落後，一舉拿下勝利。
電信以陳晏宇拿下21分、11籃板表現最佳。台元以吳盈潔砍下20分手感最火燙。
電信女籃陳晏宇上籃（籃協提供）
相關新聞
- WSBL》潘姿吟當暖女 親手做巧克力和球迷同樂
- WSBL》中華電信大逆轉 季後賽首輪聽牌
- WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸
- WSBL》國泰擊敗電信例行賽封后 吞2敗卻是隊史最糟
- WSBL》黃湘婷、黃虹瑛連線 電信賞台元4連敗
推薦新聞
-
中職》富邦9國手 公辦熱身賽先休兵3場2017/03/15 20:00
-
NBA》復原狀況良好 杜蘭特：完全好了再上2017/03/15 19:56
-
中職》許聖杰確定接獅首席教練 「甘苦二人組」拚戰績2017/03/15 19:12
-
中職》王力宏、范瑋琪來開球 富邦悍將推「核彈級」開幕戰2017/03/15 18:31
-
NBA》去年苦練有成 林書豪這項數據大躍進2017/03/15 18:10