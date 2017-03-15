中職Live》富邦國手群輪休 熱身賽遭桃猿慘電

富邦悍將今與Lamigo桃猿進行熱身賽，推出神盾先發對決賽格威，不料首局就先遭對手狙擊失3分，加上富邦參與經典賽的國手們仍在輪休中，戰力不齊全，打線也未有效發揮，終場就以0：10落敗。

桃猿打線今天首局先攻下3分，4局下，朱育賢、余德龍接連安打，梁家榮獲四壞保送，攻占滿壘，下一棒馮健庭雖敲出雙殺打，但仍成功送回3壘跑者。5局下，1壘有人的情況下，林泓育揮出左外野方向全壘打，桃猿再添分數。

7局下，富邦自亂陣腳，失誤後，又讓對手敲出安打，再度失分，8局下桃猿攻勢再起，劉時豪關鍵安打，讓桃猿取得10分大幅領先。而富邦今天攻勢都未能有效串連，雖然敲出8安打，但卻1分未得。不過值得一提的是，去年以選秀榜眼之姿加入富邦（義大犀牛）的申皓瑋也在今天上場代打，並有安打演出。

第八局（桃猿10：0悍將）

8局下半，余德龍、梁家榮接連安打，桃猿再下一城。郭永維獲四壞保送，但接下來兩名打者都遭三振，劉時豪敲出安打，帶有1分打點，1壘跑者在2壘前被回傳球觸殺，形成3出局。

梁家榮。（記者黃志源攝）

第七局（桃猿8：0悍將）

7局下半，詹智堯敲出滾地球造成對手失誤上壘，劉時豪1壘方向反彈球形成內野安打，跑者攻占1、3壘，黃浩然安打帶有1分打點，加上富邦再度出現失誤，壘上跑者再回本壘得分，桃猿大幅領先。

第六局

6局上半，林志洋安打，申皓瑋代打也有安打演出，形成1、2壘有人，但攻勢為能延續，悍將留下殘壘。

第五局（桃猿6：0悍將）

5局下半，王柏融靠著對手失誤上壘，林泓育敲出左外野方向全壘打，帶有2分打點。

林泓育在5局下擊出左外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）



第四局（桃猿4：0悍將）

4局下半，朱育賢、余德龍接連安打，形成1、3壘有人，梁家榮獲四壞球保送，形成滿壘。馮健庭擊出雙殺打，三壘跑者回本壘得分，桃猿再添1分。

第一局（桃猿3：0悍將）

1局下半，陽耀勳、詹智堯接連安打，形成2、3壘有人，王柏融敲出中外野安打，桃猿先馳得點，林泓育擊出高飛犧牲打，桃猿再添分數。陳俊秀敲出安打，帶有1分打點，桃猿取得3：0領先

王柏融。（記者黃志源攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕中職今天進行第2場公辦熱身賽，由Lamigo桃猿迎戰富邦悍將，兩隊同時推出洋將先發，由賽格威對決神盾。

桃猿先發投手賽格威。（記者黃志源攝）



富邦悍將投手神盾。（記者黃志源攝）



悍將 棒次 桃猿 李 宗 賢 DH 1 陽 耀 勳 RF 張 建 銘 RF 2 詹 智 堯 CF 高 孝 儀 CF 3 王 柏 融 DH 陽 冠 威 1B 4 林 泓 育 C 林 威 廷 2B 5 陳 俊 秀 1B 于 孟 雄 3B 6 朱 育 賢 LF 石 翔 宇 SS 7 余 德 龍 SS 吳 宗 峻 LF 8 梁 家 榮 3B 蔡 友 達 C 9 馮 健 庭 2B 神盾 先發投手 賽格威