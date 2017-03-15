中職Live》富邦國手群輪休 熱身賽遭桃猿慘電
富邦悍將今與Lamigo桃猿進行熱身賽，推出神盾先發對決賽格威，不料首局就先遭對手狙擊失3分，加上富邦參與經典賽的國手們仍在輪休中，戰力不齊全，打線也未有效發揮，終場就以0：10落敗。
桃猿打線今天首局先攻下3分，4局下，朱育賢、余德龍接連安打，梁家榮獲四壞保送，攻占滿壘，下一棒馮健庭雖敲出雙殺打，但仍成功送回3壘跑者。5局下，1壘有人的情況下，林泓育揮出左外野方向全壘打，桃猿再添分數。
7局下，富邦自亂陣腳，失誤後，又讓對手敲出安打，再度失分，8局下桃猿攻勢再起，劉時豪關鍵安打，讓桃猿取得10分大幅領先。而富邦今天攻勢都未能有效串連，雖然敲出8安打，但卻1分未得。不過值得一提的是，去年以選秀榜眼之姿加入富邦（義大犀牛）的申皓瑋也在今天上場代打，並有安打演出。
第八局（桃猿10：0悍將）
8局下半，余德龍、梁家榮接連安打，桃猿再下一城。郭永維獲四壞保送，但接下來兩名打者都遭三振，劉時豪敲出安打，帶有1分打點，1壘跑者在2壘前被回傳球觸殺，形成3出局。
梁家榮。（記者黃志源攝）
第七局（桃猿8：0悍將）
7局下半，詹智堯敲出滾地球造成對手失誤上壘，劉時豪1壘方向反彈球形成內野安打，跑者攻占1、3壘，黃浩然安打帶有1分打點，加上富邦再度出現失誤，壘上跑者再回本壘得分，桃猿大幅領先。
第六局
6局上半，林志洋安打，申皓瑋代打也有安打演出，形成1、2壘有人，但攻勢為能延續，悍將留下殘壘。
第五局（桃猿6：0悍將）
5局下半，王柏融靠著對手失誤上壘，林泓育敲出左外野方向全壘打，帶有2分打點。
林泓育在5局下擊出左外野方向2分打點全壘打。（記者黃志源攝）
第四局（桃猿4：0悍將）
4局下半，朱育賢、余德龍接連安打，形成1、3壘有人，梁家榮獲四壞球保送，形成滿壘。馮健庭擊出雙殺打，三壘跑者回本壘得分，桃猿再添1分。
第一局（桃猿3：0悍將）
1局下半，陽耀勳、詹智堯接連安打，形成2、3壘有人，王柏融敲出中外野安打，桃猿先馳得點，林泓育擊出高飛犧牲打，桃猿再添分數。陳俊秀敲出安打，帶有1分打點，桃猿取得3：0領先
王柏融。（記者黃志源攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕中職今天進行第2場公辦熱身賽，由Lamigo桃猿迎戰富邦悍將，兩隊同時推出洋將先發，由賽格威對決神盾。
桃猿先發投手賽格威。（記者黃志源攝）
富邦悍將投手神盾。（記者黃志源攝）
|
悍將
|
棒次
|
桃猿
|
李 宗 賢 DH
|
1
|
陽 耀 勳 RF
|
張 建 銘 RF
|
2
|
詹 智 堯 CF
|
高 孝 儀 CF
|
3
|
王 柏 融 DH
|
陽 冠 威 1B
|
4
|
林 泓 育 C
|
林 威 廷 2B
|
5
|
陳 俊 秀 1B
|
于 孟 雄 3B
|
6
|
朱 育 賢 LF
|
石 翔 宇 SS
|
7
|
余 德 龍 SS
|
吳 宗 峻 LF
|
8
|
梁 家 榮 3B
|
蔡 友 達 C
|
9
|
馮 健 庭 2B
|
神盾
|
先發投手
|
賽格威
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