經典賽》荷蘭晉級4強獲大禮 25億身價球星點頭加入
2017/03/15 22:06
道奇王牌簡森將加入荷蘭隊。（法新社）
〔記者陳人齊／綜合報導〕以色列今天敗給日本，確定遭淘汰，E組複賽將由日本、荷蘭2隊晉級最終4強，但根據荷蘭隊消息指出，道奇王牌終結者簡森（Kenley Jansen）已確定加入投手陣容，4強戰的對決勢必精彩可期。
荷蘭隊今年雖有5名大聯盟強打助陣，但投手陣容卻令人擔憂，先發投手范登赫克（Rick van den Hurk）、吉爾雖然在首輪與8強都曾有好表現，但卻有後援投手戰力不足的弱點。
而簡森的到來可望改善荷蘭後防，他被譽為大聯盟第2強的終結者，評價僅次「火球男」查普曼（Aroldis Chapman），今年道奇開出5年8000萬美元（約新台幣25億元）的天價合約網羅他，成為救援投手史上第2高紀錄，上季簡森風光入選明星賽，整季出賽71場奪下47次救援成功，68.2局投球送出104次三振，K/9值高達13.6。
簡森原本就在大聯盟規定的替補投手陣容當中，4強決戰將在美國時間3/20移師洛杉磯道奇球場舉行，不用長途跋涉也成為簡森點頭的主因。
相關新聞
- 經典賽》筒香嘉智轟出大局 日本淘汰以色列晉4強
- 經典賽》被封世界最強捕手 抓盜壘只需1.87秒（影音）
- 經典賽》投手天天上的制度漏洞 洋基主帥有意見
- 經典賽》荷1壘手開轟 男球迷「雞雞」慘遭狙擊
- 經典賽》棒壇內鬥不休 球員工會打破沉默提3建議
推薦新聞
-
WSBL》國泰再斷「電」晉級 決賽拚隊史第24冠2017/03/15 22:05
-
WSBL》陳晏宇末節13分 電信再度逆轉台元晉冠軍戰2017/03/15 19:54
-
中職》富邦先發土投輪值4搶2 力猛明早抵台2017/03/15 19:44
-
中職》許聖杰確定接獅首席教練 「甘苦二人組」拚戰績2017/03/15 19:12
-
經典賽》投手天天上的制度漏洞 洋基主帥有意見2017/03/15 18:10