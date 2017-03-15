經典賽》荷蘭晉級4強獲大禮 25億身價球星點頭加入

道奇王牌簡森將加入荷蘭隊。（法新社）

〔記者陳人齊／綜合報導〕以色列今天敗給日本，確定遭淘汰，E組複賽將由日本、荷蘭2隊晉級最終4強，但根據荷蘭隊消息指出，道奇王牌終結者簡森（Kenley Jansen）已確定加入投手陣容，4強戰的對決勢必精彩可期。

荷蘭隊今年雖有5名大聯盟強打助陣，但投手陣容卻令人擔憂，先發投手范登赫克（Rick van den Hurk）、吉爾雖然在首輪與8強都曾有好表現，但卻有後援投手戰力不足的弱點。

而簡森的到來可望改善荷蘭後防，他被譽為大聯盟第2強的終結者，評價僅次「火球男」查普曼（Aroldis Chapman），今年道奇開出5年8000萬美元（約新台幣25億元）的天價合約網羅他，成為救援投手史上第2高紀錄，上季簡森風光入選明星賽，整季出賽71場奪下47次救援成功，68.2局投球送出104次三振，K/9值高達13.6。

簡森原本就在大聯盟規定的替補投手陣容當中，4強決戰將在美國時間3/20移師洛杉磯道奇球場舉行，不用長途跋涉也成為簡森點頭的主因。