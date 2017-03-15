中職》千萬別錯過！3/19與球星近距離互動

〔體育中心／綜合報導〕中華職棒即將開打，本週已有多場的熱身賽事，而3月19日台中洲際棒球場除了會舉辦兩場精彩的熱身賽，場外還會有熱鬧的嘉年華活動，球迷也有機會能與中職球員近距離接觸。

3月19日當天16：00-17：00，洲際棒球場將會舉辦中職球星簽名會以及中職聯隊應援團擊掌會，只要當天在場內累積消費超過1500元，並在「CPBL中華職棒」臉書專頁按讚，即可兌換其中一場活動的號碼牌1張。

而有訂閱『CPBLTV』&『職業棒球雜誌』的訂戶則有特別優惠，只要至「CPBL 中華職棒」與「職業棒球雜誌官方粉絲團」填寫報名表單，即有機會參加活動，將會各別抽出3個名額。表單填寫時間只到3月16日23：59，球迷請把握機會。

兩場活動各限量50個名額，換完為止，之後將會陸續公布當天出席的成員，球迷可以上CPBL中華職棒臉書專頁查詢。

中華職棒季前宣傳活動說明。（取自CPBL中華職棒臉書專頁）