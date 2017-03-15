經典賽》遭以色列狙擊 牧田和久連兩屆未失分中斷
2017/03/15 22:50
牧田和久未失分紀錄今天被打破。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕日本今天在八強賽中迎戰以色列，前8局打完日本取得8：0大幅領先，並在9上推出連5戰未失分的後援投手牧田和久，不料卻遭以色列狙擊，一口氣掉3分，未失分紀錄也被打破。
牧田和久連兩屆參與經典賽，也是日本隊倚重投手戰力，不含今天的比賽，牧田本屆已出賽4場，拿下1勝2救援成功，前一屆則出賽3場，有1勝1救援成功，且皆未有失分紀錄。
不料，牧田今一登場就先投出保送，被連敲2安後，未失分紀錄也被打破，雖然讓下一棒擊出飛球出局，但隨後日本隊發生失誤，讓以色列保有一線生機，並靠著拉凡威（Ryan Lavarnway）的2壘安打，一口氣再追2分，也讓日本嚇出冷汗。
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