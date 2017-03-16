經典賽8強美、委大戰 今日賽事預告與轉播
2017/03/16 07:02
各位讀者早安！
2017經典賽，8強複賽F組今日將由委內瑞拉對上美國，委內瑞拉透過加賽取得8強資格，驚險晉級，而美國隊陣容豪華，奪冠呼聲頗高。兩隊睽違8年才再度交手，雙方各有多名大聯盟明星賽球員，賽事相當精采可期。而美國隊將會派出史邁利（Drew Smyly）擔任先發。
SBL準決賽邁入第四戰，璞園目前已吞下3敗，位居劣勢，此役面對達欣勢必全力以赴，否則將無緣總冠軍賽。而台啤目前取得2勝領先，裕隆能否力挽狂瀾扳平比數，令人期待。
2017經典賽
09:00 委內瑞拉 vs 美國（ELEVEN、公視3台）
NBA例行賽
08:00 拓荒者 vs. 馬刺（愛爾達體育）
10:30 公鹿 vs. 快艇（緯來體育）
中職熱身賽
18:35 桃猿 vs. 中信（緯來育樂）
18:35 富邦 vs. 統一（緯來精采）
SBL
18:00 璞園 vs. 達欣（緯來體育、愛爾達育樂）
20:00 台啤 vs. 裕隆（緯來體育、愛爾達育樂）
日職熱身賽
17:00 軟銀 vs. 巨人（FOX體育）
17:00 火腿 vs. 橫濱（FOX體育3台）
MLB熱身賽
10:00 響尾蛇 vs. 小熊（FOX體育）
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