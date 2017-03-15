WSBL》國泰再斷「電」晉級 決賽拚隊史第24冠
2017/03/15 22:05
〔記者林宗偉／新北報導〕國內女籃霸主國泰人壽，今晚在WSBL季後賽首輪再以72：61擊敗台電，2連勝順利晉級，冠軍賽階段將繼續接受中華電信挑戰，力拚隊史在社甲、WSBL的第24座后冠。
此役國泰上半場就以43：25大幅領先，儘管末節尚餘2分21秒時，一度又被台電黃淑珍3分彈拉近至4分差距，不過之後還是能力保對手不越雷池一步，終場11分之差收下勝果。
國泰以林育庭拿下22分最高，老將劉君儀則是取得13分、12籃板。台電則是替補的林怡君取得20分最高，中鋒林紀妏也有11分、17籃板進帳。
國泰女籃林育庭（籃協提供）
台電女籃林紀妏勾射（籃協提供）
相關新聞
- WSBL》陳晏宇末節13分 電信再度逆轉台元晉冠軍戰
- WSBL》潘姿吟當暖女 親手做巧克力和球迷同樂
- WSBL》中華電信大逆轉 季後賽首輪聽牌
- WSBL女籃》 林育庭 黃凡珊強攻 國泰7連霸
- WSBL》國泰擊敗電信例行賽封后 吞2敗卻是隊史最糟
推薦新聞
-
中職》千萬別錯過！3/19與球星近距離互動2017/03/15 22:16
-
經典賽》被封世界最強捕手 抓盜壘只需1.87秒（影音）2017/03/15 19:53
-
中職》富邦先發土投輪值4搶2 力猛明早抵台2017/03/15 19:44
-
中職》王力宏、范瑋琪來開球 富邦悍將推「核彈級」開幕戰2017/03/15 18:31
-
經典賽》投手天天上的制度漏洞 洋基主帥有意見2017/03/15 18:10