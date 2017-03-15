WSBL》國泰再斷「電」晉級 決賽拚隊史第24冠

〔記者林宗偉／新北報導〕國內女籃霸主國泰人壽，今晚在WSBL季後賽首輪再以72：61擊敗台電，2連勝順利晉級，冠軍賽階段將繼續接受中華電信挑戰，力拚隊史在社甲、WSBL的第24座后冠。

此役國泰上半場就以43：25大幅領先，儘管末節尚餘2分21秒時，一度又被台電黃淑珍3分彈拉近至4分差距，不過之後還是能力保對手不越雷池一步，終場11分之差收下勝果。

國泰以林育庭拿下22分最高，老將劉君儀則是取得13分、12籃板。台電則是替補的林怡君取得20分最高，中鋒林紀妏也有11分、17籃板進帳。

國泰女籃林育庭（籃協提供）

台電女籃林紀妏勾射（籃協提供）