經典賽》忍者守備太神！菊池再度驚動大聯盟（影音）

〔體育中心/綜合報導〕日本隊今天8:3大勝以色列晉級4強,當家二壘手菊池涼介再度演出忍者守備,被大聯盟官網稱讚。

6局上以色列開路先鋒福爾德(Sam Fuld)敲出一二壘強勁滾地球,眼看有機會穿越形成安打,卻硬是被菊池涼介快腿沒收,傳向一壘完成封殺,腳程之快令人看得目不轉睛。

菊池涼介本屆經典賽表現大放異彩,滴水不漏的守備為日本隊省下不少分數,此戰他也有安打演出,還敲回1分打點,是日本隊6連勝的關鍵人物之一。

