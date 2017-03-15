經典賽》忍者守備太神！菊池再度驚動大聯盟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕日本隊今天8：3大勝以色列晉級4強，當家二壘手菊池涼介再度演出忍者守備，被大聯盟官網稱讚。

6局上以色列開路先鋒福爾德（Sam Fuld）敲出一二壘強勁滾地球，眼看有機會穿越形成安打，卻硬是被菊池涼介快腿沒收，傳向一壘完成封殺，腳程之快令人看得目不轉睛。

菊池涼介本屆經典賽表現大放異彩，滴水不漏的守備為日本隊省下不少分數，此戰他也有安打演出，還敲回1分打點，是日本隊6連勝的關鍵人物之一。

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