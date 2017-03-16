經典賽》委內瑞拉今戰美 小熊佈局強投助陣
2017/03/16 07:23
朗登加入委內瑞拉。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕加賽晉級8強的委內瑞拉，獲得小熊佈局投手朗登（Hector Rondon）的支援，最快今早9時迎戰美國隊就能登板。
朗登去年球季初擔任小熊終結者，直到球隊換來查普曼（Aroldis Chapman）才轉戰佈局投手，8月時一度因為右三頭肌拉傷進入傷兵名單，但春訓期間已百分百復元。
「我感到很興奮，因為從來沒有代表國家打球，氣氛或許會跟季後賽一樣緊張，希望我能投好。」朗登說。
朗登去年戰績2勝3敗18救援成功，防禦率3.53；大聯盟生涯防禦率2.97，抓下77次救援成功，239局可飆出234次三振。
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