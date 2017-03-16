韓職》落選菜鳥熱身賽飆158公里 下一球悲劇了（影音）
2017/03/16 07:57
〔體育中心／綜合報導〕曾在選秀會落選的斗山熊菜鳥投手李東源，昨在熱身賽迎戰對手的首打席猛催球速，幾乎每顆快速球都超過155公里，最快更飆到158公里，現場球迷驚呼聲連連。
不過李東源也在該場比賽說明為何球速這麼快的投手，至今仍在球隊長期培育的計畫中，他飆出158公里後保送該名打者，並在下個打席投出非常離譜的暴投球，轉播單位還用不同的角度呈現有多離譜，有球迷笑說李東源讓人想起《百萬金臂》的投手砸中吉祥物的場景。
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