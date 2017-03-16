NBA》心律不整一度缺陣 馬刺艾德瑞吉復出

2017/03/16 08:04

馬刺前鋒艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）。（資料照，法新社）

〔記者林子翔／綜合報導〕馬刺前鋒艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）因輕微心律不整，高掛免戰牌，歸隊一度無時間表，但球團今天表示，確認艾德瑞吉無大礙，可以回歸球場。

艾德瑞吉在2007年菜鳥球季即被診斷患有沃夫帕金森懷特氏（WPW）症候群，是一種很常見的心律不整，他在2011-12年時也曾因病發缺陣。球團為了確認他的身體狀況，一度宣布艾德瑞吉無限期休兵。

不過，馬刺球團今天表示，經檢查後，允許艾德瑞吉可從事籃球活動，總教練帕波維奇（Gregg Popovich）表示，很高興看到他能回到球隊中。

馬刺今天將對上拓荒者，艾德瑞吉就可以上場。他本季出賽58場，場均繳出17.3分、7.4籃板、1.1阻攻。

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