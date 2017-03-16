經典賽Live》美國傳球失誤 委內瑞拉先馳得點

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 委內瑞拉 0 0 1 1 3 0 美國 0 0 0 0 3 1

第三局

3下，美國1出局連敲3安打攻占滿壘，二棒瓊斯卻擊出雙殺打，委內瑞拉先發赫南德茲守住大危機無失分。

3上，美國先發史邁利被奇里諾斯（Robinson Chirinos）點成安打，又發生傳球失誤，跑者奔上三壘，隨後被英西亞堤（Ender Inciarte）擊出高飛犧牲打，失掉首分。

賽前報導

〔記者吳清正／綜合報導〕驚險闖進經典賽第2輪複賽的委內瑞拉，台灣時間今天上午9點首戰地主美國，推出王牌投手「國王」赫南德茲先發，美國由史邁利先發，形成水手隊友大對決。《繼續閱讀》

雙方先發

委內瑞拉 2016MLB 棒次 美國 2016 MLB Altuve 2B 24 HR 1 Kinsler 2B 28 HR Prado LF 8 HR 2 Jones CF 29 HR Cabrera 1B 38 HR 3 Yelich LF 21 HR Martinez DH 27 HR 4 Arenado 3B 41 HR Odor 3B 33 HR 5 Hosmer 1B 25 HR Escobar SS 7 HR 6 Goldschmidt DH 24 HR Gonzalez RF 25 HR 7 McCutchen RF 24 HR Chirinos C 9 HR 8 Lucroy C 24 HR Inciarte CF 3 HR 9 Bregman SS 8 HR Felix Hernandez 投手 Drew Smyly