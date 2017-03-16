經典賽Live》美國傳球失誤 委內瑞拉先馳得點
2017/03/16 10:06
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第三局
3下，美國1出局連敲3安打攻占滿壘，二棒瓊斯卻擊出雙殺打，委內瑞拉先發赫南德茲守住大危機無失分。
3上，美國先發史邁利被奇里諾斯（Robinson Chirinos）點成安打，又發生傳球失誤，跑者奔上三壘，隨後被英西亞堤（Ender Inciarte）擊出高飛犧牲打，失掉首分。
賽前報導
〔記者吳清正／綜合報導〕驚險闖進經典賽第2輪複賽的委內瑞拉，台灣時間今天上午9點首戰地主美國，推出王牌投手「國王」赫南德茲先發，美國由史邁利先發，形成水手隊友大對決。《繼續閱讀》
雙方先發
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委內瑞拉
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2016MLB
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棒次
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美國
|
2016 MLB
|
Altuve 2B
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24 HR
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1
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Kinsler 2B
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28 HR
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Prado LF
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8 HR
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2
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Jones CF
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29 HR
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Cabrera 1B
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38 HR
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3
|
Yelich LF
|
21 HR
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Martinez DH
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27 HR
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4
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Arenado 3B
|
41 HR
|
Odor 3B
|
33 HR
|
5
|
Hosmer 1B
|
25 HR
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Escobar SS
|
7 HR
|
6
|
Goldschmidt DH
|
24 HR
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Gonzalez RF
|
25 HR
|
7
|
McCutchen RF
|
24 HR
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Chirinos C
|
9 HR
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8
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Lucroy C
|
24 HR
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Inciarte CF
|
3 HR
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9
|
Bregman SS
|
8 HR
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Felix Hernandez
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投手
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Drew Smyly
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