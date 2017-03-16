經典賽Live》美國傳球失誤 委內瑞拉先馳得點

2017/03/16 10:06

 

1

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R

委內瑞拉

 0 0 1

1

3

0

美國

 0 0 0

0

3

1

第三局

3下，美國1出局連敲3安打攻占滿壘，二棒瓊斯卻擊出雙殺打，委內瑞拉先發赫南德茲守住大危機無失分。

3上，美國先發史邁利被奇里諾斯（Robinson Chirinos）點成安打，又發生傳球失誤，跑者奔上三壘，隨後被英西亞堤（Ender Inciarte）擊出高飛犧牲打，失掉首分。

賽前報導

〔記者吳清正／綜合報導〕驚險闖進經典賽第2輪複賽的委內瑞拉，台灣時間今天上午9點首戰地主美國，推出王牌投手「國王」赫南德茲先發，美國由史邁利先發，形成水手隊友大對決。《繼續閱讀》

雙方先發

委內瑞拉

2016MLB

棒次

美國

2016 MLB

Altuve 2B

24 HR

1

Kinsler 2B

28 HR

Prado LF

8 HR

2

Jones CF

29 HR

Cabrera 1B

38 HR

3

Yelich LF

21 HR

Martinez DH

27 HR

4

Arenado 3B

41 HR

Odor 3B

33 HR

5

Hosmer 1B

25 HR

Escobar SS

7 HR

6

Goldschmidt DH

24 HR

Gonzalez RF

25 HR

7

McCutchen RF

24 HR

Chirinos C

9 HR

8

Lucroy C

24 HR

Inciarte CF

3 HR

9

Bregman SS

8 HR

Felix Hernandez

 

投手

Drew Smyly

 

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