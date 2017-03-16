經典賽》以色列驚奇之旅功臣 10局投球防禦率「0」

查德。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕以色列昨天敗給日本，結束本屆經典賽的驚奇之旅。不過，以色列投手查德（Josh Zeid）表現優異，總計10局投球防禦率為「0」，可說是球隊晉級次輪的關鍵人物，他也在自己的推特上說，這次比賽是他棒球生涯中最棒的一次經驗。

查德在經典賽出賽四場，預賽對南韓後援3局無失分，還投出4次三振，拿下勝投；之後對荷蘭投1.2局無失分，拿到救援點；八強複賽，查德對古巴後援1.1局拿下救援點，昨晚面對日本改當先發，他仍繳出4局無失分好投。

查德在本屆經典賽的防禦率完美的「0」，還有1勝、2救援點的成績，總計10局中投球送出10次三振，可說是以色列在這次表現傑出的關鍵人物之一。

他賽後在推特上發文表示，經典賽是他一生中美好的棒球經驗，也以自己的隊友們為傲。有日本網友也讚賞查德的投球表現，希望能來日本打球。查德談到這次的經典賽說，「我花了很多時間、精力、血汗來準備這個。」

目前沒有合約的查德，可能會與美職球團尋求一紙小聯盟合約。他曾在2013、2014年於太空人時上過大聯盟，總計48場出賽，平均防禦率為5.21。

查德。（美聯社）