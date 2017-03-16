NBA》沃爾爆料 卡森斯被交易前想去巫師
2017/03/16 10:07
〔體育中心／綜合報導〕巫師明星後衛沃爾（John Wall）日前接受採訪時爆料，昔日肯塔基大學隊友卡森斯（DeMarcus Cousins）被國王交易到鵜鶘之前，曾說過願意加入巫師，兩人就能並肩作戰。卡森斯目前的合約還剩1年，他將在明年夏天成為完全自由球員。
沃爾說：「季中交易前我私下問他，他願意加入巫師，但他不知道國王高層會怎麼做，我沒想到國王會跟鵜鶘交易。我跟卡森斯都覺得國王會在球季結束後交易，或是乾脆不交易。明星賽後接受採訪時，卡森斯在我身旁小聲告訴我交易的事，我沒聽清楚。後來我打開手機後第一件事就是打給他。卡森斯說自己不知道要往哪走，是回沙加緬度一趟還是留在紐奧良。」
「我希望他現在待在鵜鶘能打得快樂一點，」沃爾表示，「有機會就拚進季後賽，如果沒打進，他也有時間思考接下來要怎麼做。」
卡森斯（右）願意跟沃爾（左）並肩作戰。（資料照，美聯社）
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