高球》阿諾帕瑪邀請賽各國好手齊聚 紀念「國王」帕瑪

美巡賽阿諾帕瑪邀請賽今天在佛羅里達州，舉行隆重的紀念儀式。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美巡賽阿諾帕瑪邀請賽今天在佛羅里達州，舉行隆重的紀念儀式，向去年過世的傳球球星「國王」阿諾帕瑪致敬。

今天配對賽之前，主辦單位在Bay Hill俱樂部的練習場舉行紀念儀式，邀集各國好手參與，帕瑪的外孫桑德斯（Sam Saunders）站在帕瑪生前最常練球的位置開出第1球，60多位選手隨後逐一把他們的球用力揮擊出去，一聲接著一聲的擊球聲音，就像在高球場上的21響禮砲。

這是今年才開始的紀念儀式，桑德斯說：「我們一起讓他感到光榮，這球用力打！」

今天的配對賽充滿著眾人對帕瑪的回憶，他在去年9月25日病逝於匹茲堡。衛冕冠軍的前球王戴伊，去年靠著最後1洞精采的沙坑救球贏得勝利，當時帕瑪一如往常，等在果嶺邊向他道賀，這他最後一次與冠軍球星握手。戴伊說：「我有許多回憶，真真實地站在帕瑪的身邊，與他交談，成為他的比賽的冠軍選手。」

參加這場比賽的台灣好手潘政琮，在賽前也獲邀參觀帕瑪的辦公室，他還在臉書粉絲頁貼出2008年帕瑪寫信邀請他參加第102屆南方業餘錦標賽的信函，同時把頭像換成彩色雨傘標誌，紀念帕瑪。

小潘說：「很榮幸能夠來到我們的國王，Arnold Palmer的辦公室，非常難以置信的見到這一切。走了很長的路，我終於來到這裡，難過的是沒有機會能夠見到他，但國王的精神會一直與我們在一起。」

這場比賽第1回合將在台灣時間今晚7時35分開賽，潘政琮排在7時59分從第1洞出發。