NBA》偏頭痛影響 黃蜂巴頓將接受電腦斷層掃描
2017/03/16 09:24
巴頓。（資料照，法新社）
〔記者林子翔／綜合報導〕黃蜂前鋒巴頓（Nicolas Batum）因偏頭痛，將接受電腦斷層掃描，預計將缺席數場比賽。
《ESPN》引述消息人士表示，偏頭痛會讓人很痛苦，這對於巴頓來說這是一個可怕的時期。巴頓將缺席今天對印地安人的比賽，他可能還會再缺席至少一場比賽。現年28歲的法國籍前鋒巴頓，本季出賽63場，場均15.4分、6.7籃板、5.9助攻。
公牛後衛魏德（Dwyane Wade）去年12月29日對籃網之戰，他因偏頭痛提前離場，他當時表示，自己在比賽中一度看不見，幸好狀況沒有很糟。
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