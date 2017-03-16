經典賽》為何觸殺動作這麼狂？ 巴耶茲這樣說…（影音）
2017/03/16 09:29
〔體育中心／綜合報導〕波多黎各二壘手巴耶茲（Javier Baez）昨天邊慶祝邊觸殺盜壘者，被譽為有如魔術強森的妙傳，棒球場上的「no-look tag（不看人觸殺）」，賽後他笑說，回到休息室大家都在討論他的動作，「那球太準了，我真的不是故意的。」
根據數據顯示，捕手莫里納（Yadier Molina）傳球阻殺盜壘的克魯茲（Nelson Cruz）只花1.87秒，去年可排在全大聯盟第18名，聯盟平均值則是2.01秒。莫里納坦承，他有點訝異克魯茲會盜壘，但也樂於接受挑戰。
莫里那還說，賽後他的手機響不停，大家都想找他聊那個no-look tag；小熊教頭梅登（Joe Maddon）更說，巴耶茲引領潮流，「大家都想模仿他那樣觸殺！」
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