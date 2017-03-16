印地安泉網賽》費納對決！ 費德爾直落二退納達爾晉8強
2017/03/16 09:56
費德爾獲勝。（美聯社）
〔記者林岳甫／綜合報導〕「費納對決」今日在印地安泉網賽上演雙方生涯第36次大戰，費德爾耗時1小時08分鐘，以直落二拍落納達爾，取得雙方對戰3連勝，勇闖男單8強。
作為網壇最具代表性的費德爾與納達爾，雙方皆在去年下半年停止出賽，直到今年2月雙方在澳洲公開賽上演「頂尖對決」，最終還比拚了5盤，由費德爾拿下勝利，捧起生涯第18座大滿貫金盃；兩人生涯對決35次，納達爾取得23勝。
這回雙方提前在16強狹路相逢，費德爾首盤就打得十分強勢，靠著兩度強勢破發，以6：2先馳得點；費爸次盤同樣又是兩度破了對手發球局，打得納達爾難以招架，再以6：3勝出。
費德爾下輪對手原本是預計要碰上塞爾維亞名將喬科維奇，無奈喬帥16強以4：6、6：7（3：7）不敵澳洲桀驁不馴的「野獸」基里奧斯（Nick Kyrgios），費爸與喬帥也就無緣在8強展開對戰。
費德爾。（法新社）
納達爾。（美聯社）
費德爾獲勝。（美聯社）
相關新聞
- 印地安泉網賽》「辛」人笑舊人哭 辛然配晉4
- 厄文男網挑戰賽》單打過頭關 盧彥勳闖進16強
- NBA》厄文挑戰賽高手雲集 「寶島一哥」旗開得勝
- 網球》「辛然配」扳倒前世界球后 印地安泉勇闖4強
- 印地安泉網賽》第4輪提前碰頭 蠻牛、費爸將再次對決
推薦新聞
-
NBA》沃爾爆料 卡森斯被交易前想去巫師2017/03/16 10:07
-
NBA》偏頭痛影響 黃蜂巴頓將接受電腦斷層掃描2017/03/16 09:24
-
高球》阿諾帕瑪邀請賽各國好手齊聚 紀念「國王」帕瑪2017/03/16 09:09
-
經典賽》以色列驚奇之旅功臣 10局投球防禦率「0」2017/03/16 08:44
-
NBA》林書豪這招反手上籃 被選為當日最佳動作（影音）2017/03/16 07:32