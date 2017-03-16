印地安泉網賽》費納對決！ 費德爾直落二退納達爾晉8強

費德爾獲勝。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「費納對決」今日在印地安泉網賽上演雙方生涯第36次大戰，費德爾耗時1小時08分鐘，以直落二拍落納達爾，取得雙方對戰3連勝，勇闖男單8強。

作為網壇最具代表性的費德爾與納達爾，雙方皆在去年下半年停止出賽，直到今年2月雙方在澳洲公開賽上演「頂尖對決」，最終還比拚了5盤，由費德爾拿下勝利，捧起生涯第18座大滿貫金盃；兩人生涯對決35次，納達爾取得23勝。

這回雙方提前在16強狹路相逢，費德爾首盤就打得十分強勢，靠著兩度強勢破發，以6：2先馳得點；費爸次盤同樣又是兩度破了對手發球局，打得納達爾難以招架，再以6：3勝出。

費德爾下輪對手原本是預計要碰上塞爾維亞名將喬科維奇，無奈喬帥16強以4：6、6：7（3：7）不敵澳洲桀驁不馴的「野獸」基里奧斯（Nick Kyrgios），費爸與喬帥也就無緣在8強展開對戰。

費德爾。（法新社）

納達爾。（美聯社）

費德爾獲勝。（美聯社）