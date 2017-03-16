MLB》女粉絲太瘋狂 為了看提博潛入球場遭逮

前NFL球星提博（Tim Tebow）轉戰MLB大都會隊後維持高人氣。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕前NFL球星提博（Tim Tebow）轉戰MLB大都會隊後維持高人氣，在春訓期間引起眾多球迷觀戰。一名女粉絲太瘋狂，為了想看心儀的提博，涉嫌進入大都會在佛羅里達的春訓基地，遭到逮捕。

《紐約每日新聞》報導，現年36歲的女粉絲米歇爾·湯普森（Michelle Thompson），來自科羅拉多阿瓦達（Arvada），她在上月26日想進入球場，被球團人員要求檢查證件時，發現她的駕照上有著「（愛心符號）耶穌/提波」的小貼紙。

球團人員問湯普森與提波是友人關係、柏拉圖式關係、還是戀愛或婚姻關係？她卻回，「在這些之上。」之後湯普森被警告要離開球場，但她不死心，兩天後重回這個春訓基地，又想再「潛入」球場時遭到逮捕，接著被關進聖露西亞監獄（St. Lucie County）。

提波得知該女子被逮捕後感到安全，並祈禱她能更好、也希望該女子能獲得更多救助。《紐約每日新聞》引述消息來源指出，每年春訓都會有粉絲纏著球員，但沒有比這次事件嚴重，並指這次提波的狂熱粉絲事件「很可怕。」

狂熱女粉絲試圖闖入球場，遭到逮捕。（美聯社）

提博。（美聯社）