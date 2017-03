經典賽》球速曾比野手慢 昔日育成選手變身日本最強投（影音）

Your browser does not support iframes.

〔記者龔乃玠/綜合報導〕日本全勝之姿闖進4強,千賀滉大堪稱投手群中的最大功臣,至今貢獻9局仍未失分。其實,6年多前的他還只是個球速最快只有140公里左右表現的育成選手,如今蛻變成日本隊最搶眼的投手。

千賀9日初登板戰對澳洲就技驚四座,狂飆155公里快速球,2局飆4K,當時被美媒讚譽擁有僅次於吳昇桓的本屆最佳球質;12日戰荷蘭,千賀2局再飆3K,休2天先發出戰以色列,5局63球無失分,總計出賽全隊最多的9局,飆出11K防禦率0。

6年前的千賀可能沒想到會有這一天,他在2010年選秀會被軟銀以育成選手第四指名選中,最快球速只有140公里左右,同期入團的野手柳田悠岐球速還比他快。千賀回憶,「球速比野手還慢,當時想著可能沒辦法在職棒投球吧。」

千賀滉大。(美聯社)

雖然球速不如人,時任三軍投手教練的現任軟銀一軍投教倉野信次卻看出千賀的不凡,「身體的柔軟度、肩膀的可動範圍不出色,但個性坦率,可以看出比其他的育成菜鳥還要好。」

起初三軍練習的跑步菜單,千賀連一半都完成不了,但在第一年強迫訓練後,球速從高中最快的144公里提升至152公里,2012年升格為支配下球員,逐漸成為軟銀倚賴的牛棚投手,去年轉任先發繳出12勝3敗、防禦率2.61的佳績。

從三軍之路到成為日本隊強投,恩師倉野信次認為千賀的潛能只開發六七成左右,尚未達到完全體,「引擎很猛,但只是輛小型車。」未來倉野將繼續在軟銀開發千賀的潛能,直到他成為貨真價實的王牌投手。

