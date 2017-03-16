歐冠》最後8強出爐 西德兩國聯賽佔其中5隊

〔體育中心／綜合報導〕2016-17年歐洲冠軍聯賽16強淘汰賽結束，由皇家馬德里、拜仁慕尼黑、巴塞隆納三強領銜，尤文圖斯、多特蒙德、馬德里競技、摩納哥等勁旅也順利晉級，英超萊斯特城淘汰塞維利亞進入8強，成為本季歐冠最大黑馬。

16強淘汰賽中，皇家馬德里以2回合6：2輕取拿坡里；拜仁慕尼黑以2回合10：2的懸殊比數淘汰兵工廠；巴塞隆納則先以客場0：4遭痛擊後，回主場以6：1寫下歐冠改制後最大次回合逆轉紀錄；萊斯特城在解顧總教練拉涅利（Claudio Ranieri）後，竟在主場以2：0淘汰塞維利亞，也讓許多專家、球迷跌破眼鏡。

歐冠8強淘汰賽的抽籤將在台灣時間明天（17日）晚上7點於UEFA總部瑞士尼翁（Nyon）舉行，抽籤將不再區分種子與非種子，也不再有16強賽抽籤的同國、同組迴避。8強將在台灣時間4月12日、13日以及4月18日、19日凌晨進行，台灣將由愛爾達電視台轉播。今年歐冠決賽將在6月4日於英國威爾斯的卡迪夫城進行。

今年歐冠最後8強出爐。（取自歐冠官方FB）