NBA》一哥對決！里拉德36分、雷納德34分 馬刺仍不敵拓荒者

拓荒者里拉德攻下全場最高36分。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕馬刺今天在主場迎戰拓荒者，原本可望再度縮小與聯盟龍頭勇士勝場差，馬刺與拓荒者末節戰況膠著，吉諾比利最後關頭兩罰中一，此役復出的艾德瑞吉三分球出手也落空，終場馬刺以106：110敗給拓荒者，仍與勇士維持一場勝差。

馬刺先發艾德瑞吉此役歸隊，先前檢驗出心律不整症狀，缺賽兩場，今天賽前球隊公布他已無大礙，隊友雷納德日前也因頭部遭重擊，受到聯盟腦震盪協議管制出賽一場，教練帕波維奇表示，球員也是人，跟每個人一樣都會受傷，走出籃球場，他們有家庭、可能遇到各式各樣情況，就像你我一樣。

艾德瑞吉今天先發，出賽32分鐘，拿下19分、7籃板，單季一千分達陣，他連續十季都在單一球季完成千分任務，加入「大帝」詹姆斯與魏德行列。

此役兩隊一哥大車拚，拓荒者里拉德攻下全場最高36分，明星賽週後他第六度破三十分大關，成功毀掉艾德瑞吉的復出之役，馬刺「可愛」雷納德則挹注34分，連續96場得分破雙位數。

馬刺「可愛」雷納德得到34分。（USA Today Sports）