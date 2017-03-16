深圳女網賽》頭號種子不是假的！ 謝淑薇直落二晉級8強

謝淑薇。（資料照，美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕總獎金6萬美元（約185萬台幣）的ITF深圳女網賽，頭號種子、台灣好手謝淑薇今日僅花53分鐘，以直落二拍落土耳其美少女索依露（Ipek Soylu），晉級8強。

世界排名100的謝淑薇上週在珠海公開賽就曾以6：3、6：2擊敗索依露；相隔一週後，再次碰上這位世界162名、20歲土耳其美少女。

謝淑薇經驗佔據優勢，首盤就兩度破了對方發球局，以6：2先馳得點；她次盤首局就打破對手發球局，即便第2局遭對手破發，但兩人實力確實有段差距，謝淑薇下一局立刻回破，更頂著絕佳氣勢，再以6：2收下全場比賽勝利。