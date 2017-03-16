NBA》哈登3節完成大三元 火箭主場痛宰湖人
2017/03/16 13:29
哈登三節完成大三元，率隊輕取湖人。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕火箭今天在主場靠哈登（James Harden）三節拿下大三元，以及全隊砍進18顆三分球，終場以139：100擊潰湖人。
哈登一開賽很快主宰戰局，先後助攻卡佩拉（Clint Capela）與亞里扎（Trevor Ariza）得分，只花了半節時間就得到10分6助攻。第2節起由威廉斯（Lou Williams）接手，他面對老東家毫不手軟，幫助火箭一度領先達19分。半場結束，火箭以66：52領先。
下半場湖人趁火箭主力休息時，由英葛蘭（Brandon Ingram）、克拉克森（Jordan Clarkson）連續砍進三分球，追到8分差距。後來火箭主力回到場上又將雙方比分拉開，第3節結束前，哈登搶下個人第10個籃板，完成大三元，火箭以93：75領先。
第4節比賽早早進入垃圾時間，火箭趁勢投進本季第1001個三分球，終場以139：100大勝湖人，贏得3連勝。哈登此役只打三節，全場12投6中，得到18分、13助攻、12籃板，完成本季第17次、生涯第26次大三元。
火箭全場三分球43投18中，命中率高達41.9％；反觀湖人團隊三分球25投3中，命中率僅12％。
季中改披火箭球衣的威廉斯，面對老東家湖人拿下30分，其中三分球9投7中，對此他表示：「我只想上場好好表現，並不是刻意給前隊友難堪，我跟他們的關係都不錯。」
威廉斯（左）。（美聯社）
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