NBA》想讓隊友搶籃板 吉諾比利「丟」罰球卻進了...（影音）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺今天在主場面對拓荒者，比賽最後剩下2.5秒，馬刺落後三分，吉諾比利（Manu Ginobili）有罰球機會，但他不想投進，想給隊友搶籃板，卻不小心「彈」進去得分，讓馬刺少了追平比數的機會。

吉諾比利在最後2.5秒獲得兩次罰球機會，他沒有罰進第一球，第二球想故意將球丟向籃框，讓隊友去搶籃板，未料球直接「彈」進去，馬刺得分卻少了球權，吉諾比利相當懊惱。

馬刺最後以終場以106：110輸球，吉諾比利上場20分鐘，全場5投2投、外加4罰2中拿下7分，另有6助攻、2抄截，但也發生3次失誤。

吉諾比利。（美聯社）