羽球》最新世界排名出爐 戴資穎坐穩第一寶座

戴資穎。（資料照，法新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界羽聯（BWF）今天公布最新世界排名，上週於全英公開賽奪冠的台灣世界球后戴資穎，積分來到87911，坐穩世界第一寶座，女單前五排名小幅異動，南韓成池鉉（SUNG Ji Hyun）上升到第二，西班牙女將瑪琳（Carolina MARIN）則掉到第四。

戴資穎去年全英公開賽四強止步，今年勇奪冠軍，再添不少積分，成為女單唯一突破八萬分的球員，第二的成池鉉74026分，第三是日本好手山口茜，第四瑪琳，第五辛都。

男單部分，馬來西亞球王李宗偉仍高居第一，台灣好手周天成本週排名維持在第九，王子維從21名再上升到20，王子維目前在瑞士黃金大獎賽征戰，可望突破進前二十名。

南韓成池鉉。（資料照，歐新社）

日本好手山口茜。（資料照，法新社）

西班牙女將瑪琳。（資料照，歐新社）