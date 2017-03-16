NBA》葛瑞芬再見絕殺沒進 快艇一分不敵公鹿
2017/03/16 13:43
快艇輸球。（美聯社）
〔記者卓佳萍／綜合報導〕快艇今天在主場迎戰公鹿，雙方中鋒「字母哥」亞德托昆波、喬丹紛紛搧出漂亮火鍋，讓粉絲大飽眼福，亞德托昆波此役繳出16分，全隊六人得方來到雙位數，終場以97：96險勝。
快艇終場前一分鐘居四分落後，喬丹獲得三分打機會，他把握住罰球，雙方剩一分差距，輪到公鹿進攻，亞德托昆波出手未進，時間僅剩5.2秒，快艇佈署最後一波攻勢，葛瑞芬0.8秒前籃下拋投沒進，球隊一分飲恨。
快艇中鋒喬丹貢獻22分、17籃板，葛瑞芬另有18分7籃板與4助攻，保羅手感低迷，全場6分進帳，10投僅2中。
公鹿隊擊倒快艇後，戰績33勝34負，來到東部第七，與第八的活塞、熱火僅0.5場勝差。
亞德托昆波（左）此役繳出16分。（美聯社）
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