經典賽》委內瑞拉牛棚「提油救火」 最容易被敲轟

複賽被委內瑞拉特別補進的朗登（Hector Rondon），對美國隊僅投0.2局被敲5安失3分。（美聯社）

〔記者林子翔／綜合報導〕經典賽F組複賽，委內瑞拉領先大半場，卻在第八局被美國隊敲兩轟逆轉戰局。事實上委內瑞拉的投手群相當不穩，團隊防禦率高達7.38，被全壘打數11支是所有複賽隊伍中最高。

委內瑞拉前7局打完還以2：1領先。8局下被美國隊瓊斯（Adam Jones）與哈斯默（Eric Hosmer）擊出全壘打，以2：4輸球。其中，複賽被委內瑞拉特別補進的朗登（Hector Rondon），僅投0.2局被敲5安失3分。另外值得注意的是，委內瑞拉先發「國王」赫南德茲（Felix Hernandez）5局無失分，但牛棚一接手就掉了4分。

細看委內瑞拉這5場比賽，多以後援投手失分為多，例如預賽對波多黎各，查辛（Jhoulys Chacin）、古耶拉（Deolis Guerra）共計3.2局掉9分，也讓委內瑞拉提前7局被對手「扣倒」；面對義大利、墨西哥之戰，委內瑞拉牛棚各掉了6分。

總計委內瑞拉5場比賽失分高達39分，得分僅26分，防禦率7.38只比墨西哥、中國、台灣隊好，被全壘打數11支是所有隊伍中最多，即使擁有大聯盟全明星打線，投手群不穩也很難讓球隊贏球。

委內瑞拉複賽對美國輸球。（法新社）