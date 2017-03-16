排球》腿長也不行？ 俄羅斯國手被趕下飛機 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯U23男排國家隊選手基梅洛夫（Alexander Kimerov），日前因為腿太長被趕下回國的飛機，事發之後引起許多俄國網友關切。

基梅洛夫今年20歲，身高213公分，打算搭俄羅斯廉航《勝利航空》（Pobeda Airlines）從西伯利亞飛往莫斯科，空服員卻說基梅洛夫的長腿阻礙大家行走，於是在起飛前請警察上飛機要求基梅洛夫離開。

據《西伯利亞時報》報導，基梅洛夫以前搭過同樣航線都安然無恙，這次被趕下機前曾向空服員要求換位，卻遭到拒絕。同行的另一名排球選手用手機把過程錄下來，將片段放到網路上。

基梅洛夫（左上）。（取自FIVB官網）