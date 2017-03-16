MLB》膝傷無礙 陳偉殷分組賽投最長5.1局71球
2017/03/16 16:11
陳偉殷今於分組賽登板。（取自陳偉殷FB）
〔記者石毓琪／綜合報導〕旅美左投陳偉殷按照輪值節奏，原訂今天出賽，但他今天並沒隨隊出征，而是留在球隊分組比賽中登板，一共用了71球投5.1局，是他春訓以來球數與局數最長的一次。
陳偉殷在春訓熱身賽投了3場，皆是先發出賽，6局共用41球，拿下0勝1敗，從最初的1局，逐場增加局數，11日對雙城一戰投3局，被敲4安挨2轟失2分承擔敗投，還被強襲球擊中膝蓋。
按照投1休4，陳偉殷今天應該先發，不過他留在球隊分組賽登板，5.1局、71球皆是春訓以來最多，似乎沒受到膝傷影響。
陳偉殷今於分組賽登板。（取自陳偉殷FB）
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