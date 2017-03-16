NBA》愛神可望提前回歸 騎士主帥：好預兆
2017/03/16 19:22
騎士總教練泰倫魯。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕日前騎士前鋒「愛神」洛夫（Kevin Love）因左膝受傷進行膝關節手術，2月14日過後就未出賽，原先球隊預計復原時間需要6周，最新消息指出，洛夫恢復情況良好，不久前他也參與了球隊的3對3的訓練，可望提早上場。
騎士總教練泰倫魯（Tyronn Lue）表示，「洛夫在參與訓練後提到自己目前的狀態還不錯，希望能繼續保持，這對我們來說是好預兆。」泰倫魯也提道，近期球隊積極補強，傷兵回歸後如何在場上調度也是最近時常思考的問題。
「當然，洛夫回到場上，一定會有上場時間的限制。可能在某些關鍵的時刻，你會希望他能上陣，但你不能這麼做。這需要一些時間去適應，但我們會渡過它。」泰倫魯接著說：「但現在對我來說最重要的事情，就是每個球員都能夠健康的回到場上，按照球隊的計畫持續運作。」
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