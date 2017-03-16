謝淑薇奧運退賽 體育署遭監察院糾正：了解再檢討
2017/03/16 16:49
台灣網球好手謝淑薇里約奧運宣布退賽。（資料照，記者簡榮豐攝）
〔體育中心／綜合報導〕台灣網球好手謝淑薇去年里約奧運因不滿教練遴選制度，賽前臨時退出，為體壇投下震撼彈，後又有戴資穎球鞋爭議事件，今天監察院教育及文化委員會通過監委仉桂美、王美玉提案，糾正教育部暨所屬體育署。
監察院指出，體育署設置競技運動人才培訓輔導小組，應負起審議各項運動之選手培育計畫和教練、選手名單之責，但網協直至去年3月16日才由國訓中心同意備查里約奧運教練、選手遴選辦法，體育署不僅沒盡督促國訓中心培訓之責，對選手權益也沒公開透明，有重大瑕疵，通過糾正教育部及所屬體育署。
遭到監察院糾正，體育署副署長林哲宏僅表示，會在向網協了解後，看看有沒有改進空間，深切檢討。日前經典賽3連敗，行政院長林全曾表示政府會繼續檢討，包括體育署和棒協，正處風頭之上，網友批「檢討了一年什麼都沒做」、「奧運結束就說要檢討，檢討完了嗎？」、「用講的誰都會」。
除了謝淑薇退賽，里約奧運羽球選手戴資穎也曾因贊助商球鞋爭議事件險遭懲處。（資料照，記者林正堃攝）
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