UBA》決賽明天登場 UBA GIRLS連三天熱舞
2017/03/16 16:35
UBA girls三天都將登台演出。（大專體總提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕UBA大專籃球聯賽明天將進行最後決賽階段，男八強、女六強出爐，明天於新莊體育館點燃戰火，首屆UBA girls將連三天登台表演。
UBA Girls徵選分面試和網路票選兩階段，從近30名選手中，脫穎而出的11人，各有截然不同的舞台魅力，UBA決賽階段，UBA girls將和藝人林明禎一同登台演出。
大專體總主要參考美國NCAA各校啦啦隊加油的模式。希望藉由大會專屬啦啦隊暖場的方式，炒熱UBA 30週年決賽現場氣氛。而要炒熱氣氛，其中一個必備條件，就是啦啦隊成員本身要對賽事有熱情。
UBA Girls成員名單如下：
管宥淇 Edwina 輔仁大學
朱蕙蘭 小蘭 致理科大
蔡佳璇 Chelsey 世新大學
黃郁婷 小熊 北市大學
陳靖媛 Avis 世新大學
蔡宜臻 毛屋 臺灣藝大
陳盈竹 樂樂 南臺科大
郭睿佳 小夜 臺灣大學
楊筑亘 Bobo 世新大學
李 日 李 日 輔仁大學
李安雯 cc 台灣藝大
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