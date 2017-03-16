自由車》尋找下個馮俊凱？限時繞圈賽邀全國好手來挑戰

第二屆限時繞圈賽將於5月舉行。（美利達提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台灣自由車熱血賽事，2017年第二屆限時繞圈賽確定於5月21日在彰化明道大學舉行，首屆限時繞圈賽受到車友熱烈歡迎，預料第二屆將更加盛大，知名自由車廠牌美利達也確定共同主辦此賽事，並利用限時繞圈賽，徵選二位國內最強的新生代選手，作為台灣自由車一哥馮俊凱的接班人，並透過巴林.美利達車隊的協助，前往歐洲實習及移地訓練和比賽，親身體驗歐洲自由車文化！

限時繞圈賽於2015年在前自由車國手張偉顗努力籌畫下，首度引進台灣，當時吸引許多國手力挺，包括巫帛宏、馮俊凱和曾筱嘉等名將皆共襄盛舉，其中國內「衝刺一哥」巫帛宏還擔任衝刺大魔王，和車友共同競輪。

引進美國自由車協會新興賽制的「限時繞圈賽」，提供台灣車友公路賽新玩法，跟上國際賽事潮流，高強度的賽事制度，將有助於提升台灣公路選手在國際車壇上的競爭實力。

此賽事也同步推出落後淘汰賽、追殺比爾限時繞圈賽，以及個人公路計時賽等賽制，讓更多元的賽制創造台灣的新公路賽潮流。同時透過Push Bike滑步車大賽讓自行車從小培養起，也讓單車活動以家庭為單位出發，讓更多人用行動一起支持單車運動。

活動網址：http://bao-ming.com/eb/www/activity_content.php?activitysn=2145

第二屆限時繞圈賽將於5月舉行。（美利達提供）