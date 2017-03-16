NBA》最崩潰垃圾話 柯瑞：球迷派兒子約我女兒

柯瑞（右）與女兒萊莉。（取自Daily News）

〔體育中心／綜合報導〕勇士球星柯瑞（Stephen Curry）愛女心切的好爸爸形象深植人心，日前接受訪問談起令他最印象深刻的垃圾話，也是和女兒有關。

「他們好像是說要派出5歲的兒子，來約我女兒萊莉（Riley Curry），這樣就可以讓我在場上分心。」柯瑞表示，他聽過的球迷垃圾話不在少數，但就屬這句最令他覺得有創意。

先前柯瑞在季後賽記者會上帶著萊莉出席，她大鬧會場的可愛模樣讓大家印象深刻，後來偶爾也會在老爸的公開活動中出席。