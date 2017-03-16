NBA》魏德肘傷退場 公牛拚季後賽考驗重重（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕公牛今天主場以91：98不敵來訪的灰熊，大將「閃電俠」魏德（Dwyane Wade）在第4節還傷及手肘退場，詳細情形得待明天早上核磁共振檢查才知曉，對於還在競爭東部季後賽門票的公牛而言雪上加霜。

公牛戰積32勝36敗，還有機會爭取季後賽門票，魏德卻在第4節退場，第一次面對肘傷，他坦言很擔心公牛剩下來的14場比賽，「比賽時我想說還能再打一會，直到我實在痛得難以忍受。以前我沒受過這種傷，還是投籃的慣用手，我可能因此缺陣2天、2週，我不知道。我們還在爭取季後賽，我不曉得需要多久時間才能恢復，希望情況沒我想像得糟。」

2個賽季前公牛球星巴特勒（Jimmy Butler）也曾因左肘傷缺席11場比賽，談起過往經驗，巴特勒深知魏德的傷勢會對球隊造成什麼影響，「球隊每個人都想一搏季後賽，特別是魏德，如果他受傷絕對是很不幸的事，他問我那時缺陣多久，我告訴他，他回『喔，哇』，我完全能體會他現在的感受，希望他趕快回來。」

魏德手肘受傷退場，明天將進行MRI檢查。（美聯社）