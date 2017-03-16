UBA》八強單淘汰明開戰 健行記教訓慎防「老八傳奇」
2017/03/16 17:03
UBA男八強與女六強明天於新莊體育館開打。（大專體總提供）
〔記者卓佳萍／台北報導〕UBA大專籃球聯賽將進行最後決賽階段，男八強、女六強出爐，明天於新莊體育館點燃戰火，連兩年於預賽登頂的健行科大，去年四強鎩羽，今年嚴防重蹈覆轍，八強首戰將面對台北市大，拒絕老八傳奇。
大專體總今天舉辦賽前記者會，健行科大代表簡祐哲表示，心態跟去年不一樣了，大家記取教訓，一步一步來，教練團很辛苦，針對預賽結果剪輯影片，檢視缺失，尤其是對第八的北市大，研究他們可能的防守模式。
為備戰決賽階段，健行科大到新竹光復中學移訓，集中訓練，簡祐哲表示，因為一天練三餐，幫助大家專注訓練。
義守大學首戰將面對前隊員陳柏良帶領的中科大，陳昱翰表示，沒有太特別想法，就是去拚，全力搶勝，至於決賽階段目標，陳昱翰表示，希望至少進四強，如果能創隊史成績，當然更好。
富邦育樂總經理蔡承儒（右三）頒發英檢獎學金。（大專體總提供）
UBA男八強與女六強明天於新莊體育館開打。（大專體總提供）
相關新聞
- UBA》決賽明天登場 UBA GIRLS連三天熱舞
- SBL單週最佳球員》賀夫寶貝「心」氣象 助裕隆爭老二
- 球評劉孟竹：賀夫能投能切 情緒左右表現
- UBA》佛光王竫婷贏遍大一 新人后在望
- 詹詠然力拚混雙16強 今日賽事轉播與預告
推薦新聞
-
經典賽》最佳球衣評比 日本僅排第五中國第一2017/03/16 18:17
-
中職》中信兄弟十大主題日出爐 再推接駁車、球場360度全景服務2017/03/16 18:04
-
謝淑薇奧運退賽 體育署遭監察院糾正：了解再檢討2017/03/16 16:49
-
自由車》尋找下個馮俊凱？限時繞圈賽邀全國好手來挑戰2017/03/16 16:39
-
排球》腿長也不行？ 俄羅斯國手被趕下飛機 （影音）2017/03/16 15:30