UBA》八強單淘汰明開戰 健行記教訓慎防「老八傳奇」

UBA男八強與女六強明天於新莊體育館開打。（大專體總提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕UBA大專籃球聯賽將進行最後決賽階段，男八強、女六強出爐，明天於新莊體育館點燃戰火，連兩年於預賽登頂的健行科大，去年四強鎩羽，今年嚴防重蹈覆轍，八強首戰將面對台北市大，拒絕老八傳奇。

大專體總今天舉辦賽前記者會，健行科大代表簡祐哲表示，心態跟去年不一樣了，大家記取教訓，一步一步來，教練團很辛苦，針對預賽結果剪輯影片，檢視缺失，尤其是對第八的北市大，研究他們可能的防守模式。

為備戰決賽階段，健行科大到新竹光復中學移訓，集中訓練，簡祐哲表示，因為一天練三餐，幫助大家專注訓練。

義守大學首戰將面對前隊員陳柏良帶領的中科大，陳昱翰表示，沒有太特別想法，就是去拚，全力搶勝，至於決賽階段目標，陳昱翰表示，希望至少進四強，如果能創隊史成績，當然更好。

富邦育樂總經理蔡承儒（右三）頒發英檢獎學金。（大專體總提供）

UBA男八強與女六強明天於新莊體育館開打。（大專體總提供）