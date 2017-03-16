中職Live》楊承駿二壘打 富邦悍將今年得分開張
2017/03/16 19:43
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
悍將
|
0
|
0
|
0
|
3
|
3
|
4
|
0
|
獅
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
第四局
前三局范玉禹、布魯斯分別只被擊出一支安打，封鎖對方打線，雙方仍是0：0。4上，布魯斯對陽冠威投出觸身球保送，楊承駿二壘安打，1分打點助隊打破鴨蛋，也是富邦悍將今年度首次得分，徐育澄再打穿右半邊防線，張瑞麟接棒，連續3支安打，富邦攻下3分大局，3：0領先。
先發陣容
|
悍將
|
棒次
|
獅
|
于孟雄 SS
|
1
|
莊駿凱 RF
|
張冠廷 C
|
2
|
黃恩賜 SS
|
申皓瑋 DH
|
3
|
林志祥 2B
|
陽冠威 1B
|
4
|
鄭鎧文 LF
|
張詠漢 RF
|
5
|
高國慶 DH
|
楊承駿 2B
|
6
|
鄧志偉 1B
|
徐育澄 LF
|
7
|
羅國龍 CF
|
張瑞麟 CF
|
8
|
高志綱 C
|
張淯虎 3B
|
9
|
周廣勝 3B
|
范玉禹
|
先發投手
|
布魯斯
相關新聞
- 中職》中信兄弟十大主題日出爐 再推接駁車、球場360度全景服務
- 中職》富邦9國手 公辦熱身賽先休兵3場
- 中職》富邦先發土投輪值4搶2 力猛明早抵台
- 中職》許聖杰確定接獅首席教練 「甘苦二人組」拚戰績
- 中職》王力宏、范瑋琪來開球 富邦悍將推「核彈級」開幕戰
推薦新聞
-
中職Live》張正偉敲關鍵安 兄弟5分領先桃猿2017/03/16 19:42
-
中職》中信教練給信心 「鴻文就是我們終結者」2017/03/16 19:32
-
自由車》環台賽聚焦台灣 桃園站備受矚目2017/03/16 18:52
-
NBA》魏德肘傷退場 公牛拚季後賽考驗重重（影音）2017/03/16 17:23
-
NBA》最崩潰垃圾話 柯瑞：球迷派兒子約我女兒2017/03/16 16:52