中職Live》楊承駿二壘打 富邦悍將今年得分開張

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 0 0 0 3 3 4 0 獅 0 0 0 0 1 0

第四局

前三局范玉禹、布魯斯分別只被擊出一支安打，封鎖對方打線，雙方仍是0：0。4上，布魯斯對陽冠威投出觸身球保送，楊承駿二壘安打，1分打點助隊打破鴨蛋，也是富邦悍將今年度首次得分，徐育澄再打穿右半邊防線，張瑞麟接棒，連續3支安打，富邦攻下3分大局，3：0領先。

先發陣容

悍將 棒次 獅 于孟雄 SS 1 莊駿凱 RF 張冠廷 C 2 黃恩賜 SS 申皓瑋 DH 3 林志祥 2B 陽冠威 1B 4 鄭鎧文 LF 張詠漢 RF 5 高國慶 DH 楊承駿 2B 6 鄧志偉 1B 徐育澄 LF 7 羅國龍 CF 張瑞麟 CF 8 高志綱 C 張淯虎 3B 9 周廣勝 3B 范玉禹 先發投手 布魯斯