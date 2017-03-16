中職Live》楊承駿二壘打 富邦悍將今年得分開張

2017/03/16 19:43

 

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第四局

前三局范玉禹、布魯斯分別只被擊出一支安打，封鎖對方打線，雙方仍是0：0。4上，布魯斯對陽冠威投出觸身球保送，楊承駿二壘安打，1分打點助隊打破鴨蛋，也是富邦悍將今年度首次得分，徐育澄再打穿右半邊防線，張瑞麟接棒，連續3支安打，富邦攻下3分大局，3：0領先。

先發陣容

悍將

棒次

于孟雄 SS

1

莊駿凱 RF

張冠廷　C

2

黃恩賜 SS

申皓瑋 DH

3

林志祥 2B

陽冠威 1B

4

鄭鎧文 LF

張詠漢 RF

5

高國慶 DH

楊承駿 2B

6

鄧志偉 1B

徐育澄 LF

7

羅國龍 CF

張瑞麟 CF

8

高志綱　C

張淯虎 3B

9

周廣勝 3B

范玉禹

先發投手

布魯斯

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