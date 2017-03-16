世大運》二刀流賴冠廷 用攝影燃燒籃球魂

賴冠廷（左）比賽照。（世大運執委會提供）

〔體育中心／綜合報導〕籃球堪稱全民運動，街頭四處可見民眾在籃球場上鬥牛，國內外更有職業球賽加持，培養出廣大籃球迷，今天台北廣播電台「運動Spotlight」節目，邀請到世大運籃球培訓選手賴冠廷分享賽會必辦項目——籃球。

身高195公分的賴冠廷目前就讀世新大學廣電系，會投入籃球是因為國中午休被罰站，意外被體育老師發現身高異於常人，因此入選籃球隊，國中的籃球隊屬於社團性質，課業、體育雙方面都要兼顧，等到高中他才加入甲組等級的籃球名校「松山高中」。

由於高中隊友先前就已是甲組球員，實力上的落差讓賴冠廷倍感挫折，無論技巧或是體能都不及大家，溫板凳也是家常便飯，對此他很感謝松山高中教練黃萬隆替他打下基礎，不僅從基本動作開始，扎實的訓練更帶他突破瓶頸，大學時期何正峰教練更是對他十足信任，大學4年來讓他在球場上盡情發揮，也教導「品德重於勝負成敗」，深深影響他的人生觀。

賴冠廷曾因膝蓋韌帶受傷，復健時期屢次萌生退意，面對低潮他選擇背起單眼，記錄沿途的風景，讓心靈獲得放鬆，他還開玩笑說：「身高195（公分）所拍的角度比一般人還好。」因為就讀廣電系，對拍片製作相當熱衷，他發現除了籃球，影視呈現也令自己著迷，目前畢業製作作品還將參展，可說是另類「二刀流」。

世大運籃球正式名單將在4月出爐，將從2016年及2017年兩梯次的培訓選手中選出，培訓隊員目前都在自己母隊進行大專籃球聯賽（UBA），賴冠廷相當有信心搶進世大運出賽名單，也期盼為校爭光，替台灣拿下好成績。

賴冠廷（中）。（世大運執委會提供）