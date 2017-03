中職》中信兄弟十大主題日出爐 再推接駁車、球場360度全景服務

中信兄弟公布2017年度口號「Brothers we trust」。(球團提供)

〔記者石毓琪/綜合報導〕中信兄弟今(16)日公布年度口號「Brothers we trust」,十大主題活動也於稍早出爐,廣受好評的女孩日、鄉民日續辦,此外還推出接駁專車與洲際球場360度全景視野服務,上半季預售票明(17)日中午開賣,準備強攻球迷荷包。

中信兄弟今日公布年度十大主題活動,呼應年度口號、「FAMILY WE TRUST,象一家人」開跑,4月中旬安排以小小兄弟迷為主的「KIDS WE BELIEVE,兄弟童樂會」。進入5月推出去年引起廣大迴響的「SISTERS WE LOVE,女孩日」,5月下旬首次與漫畫合作「MAJOR WE PLAY,動漫日」,6月中旬和畢業新鮮人一起邁向未來的「FUTURE WE SALUTE,向未來致敬」。

為拉近與年輕球迷的距離,下半季與電競遊戲合作的「GAMES WEFIGHT,兄弟對決」主題日,8月有已成球隊傳統之一的「BBS ELEPHANTS WETRUST,爪爪鄉民日」,8月下旬迎接隊慶「OLD DAYS WE REMEMBER,經典復古日」。9月中旬「VICTORY WE CHEER,為勝利乾杯」迎接一整年辛苦奮戰的勝利,年度最後一個主題日則以「FANS WE TREASURE,有你真好」畫下句點。

為讓球迷購票更明確瞭解座位視野,球團於官網推出「洲際棒球場 360°全景視野圖」,電腦與手機皆可瀏覽,未來將視情況推出各球場的全景視野圖,另外,球場接駁專車今年續辦。上半季預售票於明(17日)中午發售,詳細售票資訊請上中信兄弟官網。

中信兄弟10大主題日公布。(球團提供)

中信兄弟接駁專車時間表。(球團提供)

中信兄弟接駁專車價目表。(球團提供)