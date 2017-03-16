中職》中信兄弟十大主題日出爐 再推接駁車、球場360度全景服務
2017/03/16 18:04
中信兄弟公布2017年度口號「Brothers we trust」。（球團提供）
〔記者石毓琪／綜合報導〕中信兄弟今（16）日公布年度口號「Brothers we trust」，十大主題活動也於稍早出爐，廣受好評的女孩日、鄉民日續辦，此外還推出接駁專車與洲際球場360度全景視野服務，上半季預售票明（17）日中午開賣，準備強攻球迷荷包。
中信兄弟今日公布年度十大主題活動，呼應年度口號、「FAMILY WE TRUST,象一家人」開跑，4月中旬安排以小小兄弟迷為主的「KIDS WE BELIEVE,兄弟童樂會」。進入5月推出去年引起廣大迴響的「SISTERS WE LOVE,女孩日」，5月下旬首次與漫畫合作「MAJOR WE PLAY,動漫日」，6月中旬和畢業新鮮人一起邁向未來的「FUTURE WE SALUTE,向未來致敬」。
為拉近與年輕球迷的距離，下半季與電競遊戲合作的「GAMES WEFIGHT,兄弟對決」主題日，8月有已成球隊傳統之一的「BBS ELEPHANTS WETRUST,爪爪鄉民日」，8月下旬迎接隊慶「OLD DAYS WE REMEMBER,經典復古日」。9月中旬「VICTORY WE CHEER,為勝利乾杯」迎接一整年辛苦奮戰的勝利，年度最後一個主題日則以「FANS WE TREASURE,有你真好」畫下句點。
為讓球迷購票更明確瞭解座位視野，球團於官網推出「洲際棒球場 360°全景視野圖」，電腦與手機皆可瀏覽，未來將視情況推出各球場的全景視野圖，另外，球場接駁專車今年續辦。上半季預售票於明（17日）中午發售，詳細售票資訊請上中信兄弟官網。
中信兄弟10大主題日公布。（球團提供）
中信兄弟接駁專車時間表。（球團提供）
中信兄弟接駁專車價目表。（球團提供）
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