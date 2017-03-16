經典賽》最佳球衣評比 日本僅排第五中國第一

〔體育中心／綜合報導〕4年一次的經典賽，除了欣賞球員們在場上的表現，身上穿的球衣也是討論重點之一，雖然本屆球衣由大聯盟統一設計，但日前大聯盟棒球作家Cliff Corcoran也針對16支球隊的主客場球衣及球帽進行評比，選出最佳球衣的前5名，中國以最高總分205分，排名第一。

評比方式分成三項，主場、客場球衣和球帽，單項的最高分為80分，其中日本主場球衣獲得最高的75分，球帽的部分中國、墨西哥、澳洲都拿下70分高分。

第五名：日本

白底黑字的主場球衣，被評為最好看的球衣，分數也是16國之冠，客場則把底色改為黑色，但字體雖然有金邊但與底色一樣是黑色，被認為不夠顯目，僅拿下60分。

主場球衣：75分

客場球衣：60分

球帽：45分

總分：180分

日本隊球衣。（取自sports on earth）

第四名：哥倫比亞

哥倫比亞的客場球衣以灰色為底色，搭配藍底黃邊的字，顏色顯眼，黃藍配色也象徵哥倫比亞國旗，主場球衣雖然底色改成白色，但字體顏色不變，整體不難看。球帽的部分，紅色的字配上白邊看起來有點不尋常，不過不影響整體表現。

主場球衣：60分

客場球衣：70分

球帽：55分

總分：185分

哥倫比亞球衣。（取自sports on earth）

第三名 澳洲

澳洲的國花為金合歡，綠和金（黃）也成為他們國家的代表顏色，本次球衣也以這兩種顏色為主體，搭配灰的底色，整體表現中規中矩。球帽的部分，也以綠色為底，搭配黃色的「A」為澳洲國名首字，並以星星點綴，有國旗樣子，也獲得70分高分。

主場球衣：60分

客場球衣：60分

球帽：70分

總分：190分

澳洲球衣。（取自sports on earth）

第二名 墨西哥

墨西哥的球衣字體則是仿造1968年墨西哥奧運的LOGO，並以紅、綠、白進行配色，也和墨西哥國旗配色相同。評比內容強調，墨西哥在整體視覺上辨識度鮮明，且配色和字體展現了該國的運動發展歷史及獨特性，獲得不錯的成績。

主場球衣：70分

客場球衣：60分

球帽：70分

總分：200分

墨西哥球衣。（取自sports on earth）

第一名 中國

中國這次的球衣以白底為主，並搭配鑲金色邊的紅字，紅黃配色也象徵五星旗，整體配色呈現相當典雅。球帽的部分，紅底加上黃字，還有英文字母「C」代表中國，雖然好看，但缺點是少了國家的辨識度。

主場球衣：60分

客場球衣：75分

球帽：70分

總分：205分

中國球衣。（取自sports on earth）